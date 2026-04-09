Il festival di Cannes 2026 si terrà dal 12 al 23 maggio, presentando una selezione di film provenienti da tutto il mondo. Tra le pellicole in concorso ci saranno lavori di registi noti come Pedro Almodovar, Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes. Oltre alla competizione principale, il festival prevede proiezioni speciali e film fuori concorso di registi come Ron Howard, Steven Soderbergh e Refn. La manifestazione si conferma come uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno.

Pedro Almodovar guiderà la pattuglia che punta alla Palma d'oro, in concorso anche i nuovi lavori di Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes; Ron Howard, Soderbergh e Refn nel fuori concorso e nelle proiezioni speciali del festival, in programma dal 12 al 23 maggio. Il cinema come sollievo dei mali del mondo e come inno alla libertà. Così il direttore Thierry Frémaux e la presidente Iris Knobloch hanno presentato il programma di Cannes 2026, che sarà ospitato nella cittadina costiera francese dal 12 al 23 maggio. Un programma che vede la presenza massiccia di autori europei e orientali in cui però spicca l'assenza italiana, visto che il film di Nanni Moretti non sarebbe ancora pronto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cannes 2026, lista completa dei film selezionati: Almodovar e l'iraniano Farhadi in Concorso

Farhadi, Almodovar, Nemes in concorso alla 79/a edizione del Festival di CannesAmarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo...

Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorsoIl 9 aprile verrà svelato il programma di Cannes 2026, ma nel toto-nomi spunta il possibile ritorno in concorso di Nanni Moretti mentre si prevede...

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Cannes 2026: annunciati i film dell'edizione di quest'annoSono da poco annunciati i principali film che prenderanno parte alla 79' edizione di Cannes di quest'anno. msn.com

Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'Oro. In concorso Farhadi, Almodovar, Nemes Eanche Sorogoyen, Zvyagintsev, Pawlikowski. #ANSA x.com

Non ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79/a edizione del Festival di Cannes. Un film però dovrebbe venire aggiunto alla selezione ella competizione ufficiale, ha annunciato il delegato generale Threrry Fremaux. #ANSA - facebook.com facebook