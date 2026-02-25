Sassate contro il treno a Pistoia | bambini delle elementari a bordo tra i passeggeri indagini in corso

La cancellazione del convoglio ha causato disagi ai pendolari sulla tratta, con il bollettino della Regione Toscana che segnalava i viaggiatori dirottati sulle corse alternative 18663 e 34089. Ignoti hanno colpito i vagoni con dei sassi, infrangendo i finestrini di alcuni scompartimenti: uno di essi era occupato da un gruppo di alunni delle scuole elementari,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

