' Bamberger Symphoniker' arriva a Ferrara con Manfred Honeck e Julia Fischer

Il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara ospiterà domenica 17 alle 17 un concerto della Bamberger Symphoniker. La serata vedrà la partecipazione di Manfred Honeck come direttore e Julia Fischer come violinista solista. Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione concertistica 20252026 e rappresenta un evento di spessore internazionale. La presenza di artisti di fama mondiale e l’evento finale della stagione attirano l’attenzione di appassionati e cultori della musica sinfonica.

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