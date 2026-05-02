Una megattera chiamata Timmy è stata rimessa in mare aperto dopo un intervento di salvataggio finanziato da due miliardari. L'operazione ha richiesto diverse settimane di lavoro e coinvolto esperti di fauna marina. Alcuni specialisti avevano espresso preoccupazioni riguardo alla riuscita dell’intervento e alle modalità di recupero dell'animale. L'intera operazione si è svolta lungo le coste di una regione italiana.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i due miliardari a finanziare l'operazione?. Perché gli esperti si erano opposti al salvataggio di Timmy?. Come è stato possibile trasportare la balena su una chiatta?. Quali rischi corre la megattera dopo il rilascio in mare aperto?.? In Breve Primo avvistamento della balena avvenuto il 23 marzo presso la costa di Lubecca.. Due miliardari hanno finanziato l'operazione dopo la rinuncia iniziale delle autorità tedesche.. Karin Walter-Mommert ha coordinato il trasporto della megattera dalla baia di Wismar.. Il salvataggio è avvenuto tramite una chiatta gigante sabato 2 maggio 2026.. Intorno alle ore 8:45 di questo sabato 2 maggio 2026, la megattera Timmy è stata riportata in acque libere al largo della Danimarca dopo un complesso trasporto su una chiatta gigante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione salva-balena: la megattera Timmy torna in mare aperto

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