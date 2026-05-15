Tre uomini sono stati arrestati nel centro storico di un borgo dopo aver messo a segno una rapina tra i vicoli. Le forze dell’ordine, intervenute in seguito alla segnalazione, li hanno rintracciati nei pressi di alcune abitazioni. L’operazione congiunta tra carabinieri e polizia locale è stata coordinata da un ufficiale incaricato delle indagini, che ha disposto le verifiche e gli accertamenti necessari per l’arresto. I tre sospettati sono stati condotti in caserma per le formalità di rito.

? Punti chiave Come sono stati rintracciati i tre uomini nei vicoli del borgo?. Chi ha coordinato l'operazione congiunta tra carabinieri e polizia locale?. Dove sono stati condotti i sospettati dopo il rapido arresto?. Perché il sindaco ha sottolineato l'importanza della sicurezza nel centro storico?.? In Breve Operazione coordinata dal maggiore Stefano Colusso e dal comandante Franco Pasquini.. I tre sospettati sono stati condotti alla caserma di Montefiascone per la direttissima.. Il sindaco Luca Profili ha ringraziato le forze dell'ordine per la sicurezza urbana.. L'arresto è avvenuto nella mattina di venerdì 15 maggio 2026 nel borgo.. Tre uomini sono stati arrestati questa mattina a Bagnoregio dopo che un gruppo di malviventi ha sottratto con la forza la borsa di una donna passeggiando tra i vicoli del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnoregio, rapina tra i vicoli: tre uomini arrestati dopo il furto

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