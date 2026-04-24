Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Sesto San Giovanni con un’ordinanza di custodia in carcere. I soggetti sono accusati di aver commesso una rapina alle poste, oltre a essere coinvolti in reati di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi in pubblico. L’indagine ha portato all’esecuzione delle misure restrittive, con i tre italiani portati in carcere.

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di tre italiani, destinatari della custodia in carcere, per i reati di ricettazione, rapina, detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico, aggravati, in concorso. Il provvedimento ha consentito di individuare i presunti autori di una rapina del novembre 2025 all’ufficio postale di Solonghello, in provincia di Alessandria, dove era stata sottratta una somma in contanti di circa 83.500 euro. Gli arrestati sono stati portati alle case circondariali di Monza e Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria....🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alessandria, arrestati tre uomini per una rapina alle poste

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