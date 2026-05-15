Bagnoli fucili a pallini contro i passanti | Una banda di ragazzi sta spaventando il quartiere

A Bagnoli si registrano segnalazioni di un gruppo di ragazzi che si spostano nel quartiere a bordo di un’auto. Secondo alcune testimonianze pubblicate sui social, i giovani sarebbero coinvolti in episodi di violenza, colpendo passanti con fucili a pallini o pistole da paintball. Inoltre, sarebbero stati danneggiati veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che temono per la sicurezza nel quartiere. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno verificando la vicenda.

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