Bagnoli fucili a pallini contro i passanti | Una banda di ragazzi sta spaventando il quartiere
A Bagnoli si registrano segnalazioni di un gruppo di ragazzi che si spostano nel quartiere a bordo di un’auto. Secondo alcune testimonianze pubblicate sui social, i giovani sarebbero coinvolti in episodi di violenza, colpendo passanti con fucili a pallini o pistole da paintball. Inoltre, sarebbero stati danneggiati veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che temono per la sicurezza nel quartiere. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno verificando la vicenda.
A Bagnoli cresce in queste ore la preoccupazione per una banda di ragazzi che, secondo diverse testimonianze pubblicate sui social da alcuni residenti, starebbe girando per il quartiere a bordo di un'auto, colpendo passanti con fucili a pallini o pistole da paintball e danneggiando le auto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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