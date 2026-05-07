Rubato il furgone dei Maestri di Strada a Ponticelli | Un colpo contro i ragazzi del quartiere

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, a Ponticelli, è stato rubato un furgone appartenente all'associazione Maestri di Strada. Il veicolo veniva utilizzato per trasportare i giovani ai laboratori pomeridiani organizzati nell’ambito delle attività dell’associazione. L’episodio si è verificato nel quartiere, dove le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo diretto nell’accaduto.

Colpita una delle realtà sociali più attive della periferia est di Napoli. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio è stato rubato uno dei furgoni dell’associazione Maestri di Strada, impegnata da anni nel contrasto alla dispersione scolastica e nel sostegno educativo ai giovani del quartiere Ponticelli. Il mezzo, un Fiat Ducato utilizzato per accompagnare i ragazzi ai laboratori pomeridiani, è stato portato via dal Centro Colonna. A denunciare l’accaduto è stata la stessa associazione attraverso un post pubblicato sui social, corredato dalla fotografia del veicolo rubato. Secondo quanto raccontato, il furto sarebbe avvenuto intorno alle 22:41.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rubato il furgone dei Maestri di Strada a Ponticelli: “Un colpo contro i ragazzi del quartiere” Notizie correlate Maestri di Strada, rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratoriTempo di lettura: < 1 minutoUno dei due furgoni dell’associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa... Raid contro i “Maestri di strada”: rubato il pulmino per i bambiniUno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maestri di Strada, rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratori; Napoli, furto al pulmino dell'associazione I Maestri della Strada. Marciani: Saremo al loro fianco; Napoli, rubato il pulmino dei Maestri di Strada con cui venivano accompagnati gli studenti; Napoli, rubato il pulmino dei Maestri di Strada: appiedati i giovani della onlus di Ponticelli. Maestri di Strada, rubato a Napoli il furgone che portava i ragazzi ai laboratoriUno dei due furgoni dell'associazione Maestri di strada, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato rubato la scorsa notte. (ANSA) ... ansa.it Rubato il furgone dei Maestri di Strada, ragazzi a rischio a piediIl mezzo rappresentava uno strumento fondamentale per le attività dell’associazione ... ilfattovesuviano.it Come comunità di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Campania esprimiamo piena solidarietà a Maestri di Strada e a tutte le realtà che insieme a noi vivono e animano il Centro Polifunzionale Ciro Colonna. Il furto del furgone non è solo un - facebook.com facebook