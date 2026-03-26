Emanuela Orlandi oggi Marco Accetti in commissione Il fratello Pietro | Perdita di tempo

Oggi si è svolta l'audizione di Marco Accetti in commissione alle 13.30. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha commentato dicendo che l'incontro rappresenta una perdita di tempo. L'evento era molto atteso, ma le parole di Orlandi hanno anticipato una possibile confusione. La testimonianza di Accetti si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

L'audizione tanto attesa è arrivata: è prevista per le 13.30 di oggi. Il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: "Creerà confusione". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Orlandi Gregori, convocato Marco Accetti. Il fratello Pietro: “Basta chiamarlo supertestimone”Convocato per giovedì 5 marzo in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa Orlandi e Gregori Marco Fassoni Accetti. Caso Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non viene ascoltato oggi in commissioneMarco Fassoni Accetti non sarà ascoltato oggi dalla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi Orlandi e Gregori: ecco perché. Aggiornamenti e notizie su Emanuela Orlandi Temi più discussi: Ho partecipato al rapimento di Emanuela Orlandi. Convocato Marco Accetti, il fotografo reo confesso. Tutte le prove (e i dubbi); Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: Perdita di tempo; Ho partecipato al rapimento di Emanuela Orlandi. Convocato Marco Accetti, il fotografo reo confesso. Tutte le prove (e i dubbi); Giallo Orlandi, spunta una nuova data: Marco Accetti convocato in Commissione. Verità o depistaggio?. Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: Perdita di tempoL’audizione tanto attesa è arrivata: è prevista per le 13.30 di oggi. Il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: Creerà confusione. fanpage.it «Ho partecipato al rapimento di Emanuela Orlandi». Convocato Marco Accetti, il fotografo reo confesso. Tutte le prove (e i dubbi)C’è una nuova data sul calendario della Commissione parlamentare d’inchiesta: giovedì 26 marzo. In quella sede sarà audito Marco Accetti, il ... ilgazzettino.it È morto Vittorio Baioni, carceriere di Emanuela Orlandi - facebook.com facebook