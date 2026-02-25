Dentro il collettore fognario di Monza per scoprire il cantiere di viale Campania | a che punto sono i lavori

Un cantiere da 10 milioni di euro. Un'opera necessaria dopo la grande voragine che si era aperta in strada il 31 dicembre 2023 Il cantiere procede, anche se gli operai non si vedono. Lì, sottoterra, 4 metri sotto sotto viale Campania dove il 31 dicembre 2023 è sprofondata la strada si continua a lavorare per sistemare quel collettore fognario che, ormai, conta quasi un secolo di vita. Un cantiere che da oltre due anni ormai è sempre al centro dei dibattiti e delle polemiche sui social e in consiglio comunale. Un cantiere che da oltre due anni ha creato importanti disagi al traffico lungo una delle arterie più importanti della città che,... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

