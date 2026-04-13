M5 a Monza | ecco perché tarda ad arrivare e a che punto è davvero l' iter burocratico

A Monza, l’attesa per il progetto di un quinto punto di accesso alla città sta protraendosi a causa di complicazioni burocratiche. Il senatore della Lega ha confermato che si stanno facendo progressi, ma che i tempi si sono allungati per via delle procedure amministrative. La questione è ancora in fase di definizione, senza indicazioni precise sui tempi di completamento.