M5 a Monza | ecco perché tarda ad arrivare e a che punto è davvero l' iter burocratico
A Monza, l’attesa per il progetto di un quinto punto di accesso alla città sta protraendosi a causa di complicazioni burocratiche. Il senatore della Lega ha confermato che si stanno facendo progressi, ma che i tempi si sono allungati per via delle procedure amministrative. La questione è ancora in fase di definizione, senza indicazioni precise sui tempi di completamento.
Ci si sta lavorando, ma a rallentare tutto è la burocrazia. Questo, in sintesi, è quanto ha dichiarato il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama.La squadra per le elezioni Un aggiornamento sulla vicenda del prolungamento della M5 a Monza sollecitato da una domanda di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Metropolitana a Monza, l'iter burocratico si ferma ancora: che cosa si rischiaAncora ritardi, costi alle stelle (5-6 milioni di euro in più ogni mese di stop).