Durante la sua partecipazione al Salone, l’ex calciatore ha parlato di come la sua fede buddista abbia influenzato il suo modo di affrontare le difficoltà della carriera sportiva. Ha anche menzionato episodi di mobbing da parte di alcuni allenatori, senza specificare i nomi, e ha spiegato come abbia utilizzato la rabbia come motivazione per superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi. La sua testimonianza si è concentrata sulle sfide vissute nel mondo del calcio e sulle strategie per affrontarle.

? Punti chiave Chi sono gli allenatori accusati da Baggio di avergli fatto mobbing?. Come ha trasformato la rabbia in uno strumento per raggiungere obiettivi?. Perché il rapporto con suo padre è cambiato dopo anni di silenzio?. Cosa prova ancora il campione quando pensa al rigore di Pasadena?.? In Breve L'autore Marco Missiroli ha presentato il volume Luce nell'oscurità a Torino.. La pratica della meditazione buddista è iniziata il primo gennaio 1988.. Baggio accusa Lippi e Ulivieri di avergli causato episodi di mobbing.. Oltre 400 persone hanno partecipato all'incontro presso la Sala Oro.. Torino, Salone del Libro, Sala Oro: oltre 400 persone hanno accolto Roberto Baggio per la presentazione di Luce nell’oscurità, un volume pubblicato da Rizzoli che intreccia spiritualità buddista e ricordi personali attraverso un album fotografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baggio al Salone: tra fede buddista e il dolore del calcio

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