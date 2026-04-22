Alimentazione e cura dalla botanica alla medicina | il convegno con cena tematica

A Ostuni si è svolto un convegno dedicato al rapporto tra alimentazione e salute, organizzato da due associazioni locali. L'evento ha previsto una cena tematica che ha accompagnato le discussioni, concentrandosi sul ruolo della botanica e della medicina nel campo della nutrizione. L'iniziativa ha coinvolto esperti e appassionati interessati a approfondire i legami tra piante, alimenti e pratiche curative.

OSTUNI - Slow Food Piana degli Ulivi Aps e Agifar Brindisi presentano il convegno con cena tematica su “Alimentazione e cura, dalla botanica alla medicina”. Si terrà venerdì 24 aprile 2026, presso il ristorante pizzeria “Al Solito Posto”, a Ostuni.Non sarà solo una cenadegustazione, ma anche un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Granieri (Coldiretti Lazio): "Prevenzione con cura dell'alimentazione in bimbi" Leggi anche: Dalla medicina alla cosmetica: l’eparina diventa alleata della pelle con Hepyc Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Health, le parole della salute e il movimento come cura; Disturbi Alimentazione e Nutrizione: parliamone; Pakistan: 2,7 milioni di bambini a rischio malnutrizione; Dieta mediterranea: Serenissima prima ulss in Italia a farne iter di prevenzione e cura. Tumori e malattie croniche o degenerative, ecco l’alimentazione che cura: I cibi nati dalla ricerca ora sono business eticoMilano – L’alimentazione è un fattore determinante per il benessere fisico. Ma, se questo è vero per gli individui in salute, lo è a maggior ragione per quanti sono affetti da tumori, malattie ... ilgiorno.it Il ruolo dell’alimentazione nella cura dei pazienti oncologici. Il convegno a Gambero RossoIl Gambero Rosso ospita il 27 giugno 2023 GOURMEET – Multidisciplinarità a confronto per le persone con tumore della vescica, un convegno organizzato da PharmaLex Italy S.p.A. e con il contributo non ... gamberorosso.it Da caregiver esausta a icona del fitness: questa è la storia di chi ha sconfitto la debolezza con i pesi e l'alimentazione - facebook.com facebook