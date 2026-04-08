Fiori colori e scienza! a Palazzo Farnese un laboratorio di botanica per i più piccoli

A Palazzo Farnese, un laboratorio di botanica rivolto ai bambini permette di esplorare il mondo delle piante attraverso attività pratiche e osservazioni. L'iniziativa, promossa dal Comune di Piacenza, offre ai più giovani l'opportunità di conoscere meglio la natura e i suoi elementi, combinando l'aspetto ludico con quello educativo. L'evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta del rapporto tra scienza e ambiente.

Il Comune di Piacenza propone un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta della natura attraverso lo sguardo della scienza. Sabato 11 aprile, dalle 15 alle 17, gli spazi del Piccolo Museo di Storia naturale di Palazzo Farnese ospiteranno “Fiori, colori e scienza! Tra petali e microscopi”, un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it 'Belle storie', calendario di letture per i più piccoli dedicate ai colori della primaveraLe 'Belle Storie' per i più piccoli alla biblioteca Luppi tornano ad aprile, con un calendario di letture dedicate ai colori della primavera, ogni... Giotto e Didò a Città della Scienza: un anno di laboratori creativi per i più piccoliLa creatività incontra la scienza al Museo interattivo di Città della Scienza, grazie alla collaborazione tra il centro scientifico napoletano e il...