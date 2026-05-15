‘Babbo Alzati’ | l’associazione in memoria di Bongiorni chiamata con le ultime parole del figlio

A Massa, tra tensioni e accuse tra le forze politiche durante i recenti consigli comunali straordinari, si sono susseguite richieste di maggiore sicurezza. In questo clima acceso, un’associazione è stata creata in memoria di un uomo scomparso, nota come “Babbo Alzati”, chiamata così in seguito alle ultime parole pronunciate dal figlio prima di perdere la vita. La nascita dell’organizzazione ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che cercano di mantenere vivo il ricordo della persona e di promuovere iniziative legate alla memoria.

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