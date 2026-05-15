‘Babbo Alzati’ | l’associazione in memoria di Bongiorni chiamata con le ultime parole del figlio
A Massa, tra tensioni e accuse tra le forze politiche durante i recenti consigli comunali straordinari, si sono susseguite richieste di maggiore sicurezza. In questo clima acceso, un’associazione è stata creata in memoria di un uomo scomparso, nota come “Babbo Alzati”, chiamata così in seguito alle ultime parole pronunciate dal figlio prima di perdere la vita. La nascita dell’organizzazione ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini, che cercano di mantenere vivo il ricordo della persona e di promuovere iniziative legate alla memoria.
Massa, 15 maggio 2026 – Nel pieno di un dibattito cittadino acceso, tra richieste di maggiore sicurezza, accuse incrociate e tensioni esplose durante i due recenti consigli comunali straordinari, c’è chi prova a spostare lo sguardo oltre lo scontro politico. A farlo sono la famiglia e gli amici di Giacomo Bongiorni, che in queste ore hanno deciso di rompere il silenzio presentando pubblicamente “Babbo Alzati”, un’associazione nata dalla tragedia che ha colpito la città con l’obiettivo di trasformare il dolore in un percorso collettivo di ricostruzione sociale. Un progetto oltre la rabbia. Non un movimento di protesta, non una realtà destinata ad alimentare polemiche o divisioni, ma un progetto che guarda oltre la rabbia immediata e prova a immaginare una Massa diversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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