Carlo Conti presenta ‘A pesca con il babbo’ storia di padre e figlio

Da corrieretoscano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore televisivo ha presentato ieri pomeriggio a Firenze il suo nuovo libro intitolato ‘A pesca con il babbo’. L’evento si è svolto presso la libreria Giunti Odeon, situata in piazza Strozzi. Il volume racconta la storia di un padre e di un figlio e arriva dopo diverse settimane di attesa. La presentazione ha coinvolto alcuni presenti e ha attirato l’attenzione dei passanti in zona.

FIRENZE- A pesca con il babbo è il nuovo libro del conduttore televisivo Carlo Conti, presentato nel pomeriggio di ieri (27 aprile) alla Giunti Odeon in piazza Strozzi a Firenze. Il volume, pubblicato da De Agostini, racconta il rapporto tra padre e figlio attraverso la passione per la pesca, trasformata in una vera e propria metafora della vita. Accanto a lui, in prima fila, il figlio Matteo e la moglie Francesca Vaccaro. Un’occasione pubblica per condividere non solo il progetto editoriale, ma anche una parte della propria esperienza personale e familiare. Il libro nasce infatti da un vissuto autentico: la passione per la pesca ereditata dal nonno e poi trasmessa al figlio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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