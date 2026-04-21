Hitachi pronta a insediarsi | Cerchiamo personale

Hitachi Rail si prepara a insediarsi nella zona e ha annunciato di essere alla ricerca di personale. L’azienda sta lavorando per mettere in contatto le proprie esigenze con le imprese locali, con l’obiettivo di avviare le attività nella regione. La multinazionale si sta organizzando per avviare le operazioni e intende coinvolgere le imprese del territorio per i vari aspetti di questa fase.

"Stiamo preparando l’arrivo di Hitachi Rail cercando di mettere in contatto la multinazionale con le nostre imprese locali. L’individuazione della forza lavoro sta procedendo e sarà una delle priorità". Il sindaco Simone Saletti fa il punto della situazione sull’iter in corso dopo la visita allo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia. Uno dei temi centrali è anche il reclutamento di personale che inizierà in autunno in due fasi. La multinazionale si insedierà nella zona denominata "Riminalda", vicino alla stazione ferroviaria di Bondeno. Sarà un hub strategico per le attività di manutenzione di Hitachi Rail, centrale nel campo del "Service and Maintenance".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hitachi pronta a insediarsi: "Cerchiamo personale" Notizie correlate Leggi anche: Multinazionale pronta a insediarsi a Bondeno "Cerchiamo personale ma non lo troviamo": l'allarme delle imprese di Milano. I profili introvabiliÈ quanto emerso durante il convengo “Pmi: il ruolo strategico delle competenze” che si è svolto nella giornata di giovedì 26 marzo Il disallineamento... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Hitachi Rail pronta a insediarsi a Bondeno; Hitachi pronta a insediarsi: Cerchiamo personale; Ferrara. Carabinieri in azione sul RA8 ed in centro città: due persone arrestate. Hitachi pronta a insediarsi: Cerchiamo personaleStiamo preparando l’arrivo di Hitachi Rail cercando di mettere in contatto la multinazionale con le nostre imprese locali. L’individuazione della forza lavoro sta procedendo e sarà una delle priorità ... ilrestodelcarlino.it “Hitachi Rail S.P.A.” pronta ad insediarsi a Bondeno x.com Hitachi rail Spa pronta ad insediarsi a Bondeno per operare nel settore della manutenzione dei convogli di ultima generazione Alla realizzazione del nuovo centro manutentivo è legato anche il progetto di “Academy” per il recruitment del personale.... - facebook.com facebook