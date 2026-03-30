Una multinazionale nel settore ferroviario ha avviato le procedure per stabilire una sede a Bondeno, nella zona della

Bondeno come centro manutentivo e logistico per il settore ferroviario. E’ ufficiale. Una multinazionale impegnata nel settore ferroviario ha avviato l’iter per il suo insediamento nella zona della "Riminalda", in via Osti, vicino alla stazione dei treni. "L’arrivo del primo treno in azienda è previsto nella prima metà del 2027". Parola del sindaco Simone Saletti. In questa nuova sede della multinazionale verrà eseguita la manutenzione di prodotti ferroviari. Il privato, che ha acquistato l’immobile, ha infatti presentato richiesta al Suap ed è stata indetta la Conferenza dei servizi che include la partecipazione degli enti coinvolti. Il progetto riguarderà sia il discorso infrastrutturale, ovvero opificio, magazzino, armamento con binari nuovi, che un approccio mirato all’ investimento tecnologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multinazionale pronta a insediarsi a Bondeno

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