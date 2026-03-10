Il Centro per l' impiego di Ortona ricerca un elettricista

Il Centro per l'impiego di Ortona sta cercando un elettricista con esperienza nel settore. La posizione richiede il possesso della patente B e la disponibilità a muoversi con un mezzo proprio. La ricerca è rivolta a candidati qualificati che soddisfino questi requisiti. La selezione riguarda una figura professionale che possa svolgere le attività legate all'installazione e alla manutenzione di impianti elettrici.

Le attività da svolgere riguardano l'installazione din impianti elettrici civili, industriali, domotica, antintrusione, videosorveglianza, automazioni e fotovoltaici Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca un elettricista con esperienza nel settore e il possesso della patente B (automunito). Le attività dasvolgere sono l'installazione di impianti elettrici civili, industriali, domotica, antintrusione, videosorveglianza, automazioni e fotovoltaici. Sono richieste: e. Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tipo contratto a tempo pieno (8-12:30 14-17:30).