Azienda locale ricerca un trattorista per guida e cura di un vigneto

Un'azienda della zona ha annunciato la ricerca di un trattorista. La posizione prevede la conduzione di un trattore e la gestione di un vigneto. L'annuncio è stato pubblicato dal Centro per l'impiego di Ortona, che si occupa di selezionare i candidati interessati alla mansione. La ricerca riguarda un lavoratore con competenze specifiche nella guida di macchinari agricoli e nella cura delle colture.

Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda locale, un trattorista per la guida del trattore e la cura del vigneto. Si richiedono: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte nella provincia di Chieti, il possesso della patente B (automunito) e patentino da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuova guida per i giovani di ALI: Capellini guida il futuro localeL’amministratore piacentino Andrea Capellini ha assunto la guida della componente giovanile di ALI – Autonomie Locali Italiane, venendo eletto... Ricerca di elettricisti e idraulici nel centro per l'impiego per l'azienda New EnergyGiornata di reclutamento nel centro per l'impiego di Pescara per elettricisti e idraulici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il campus di Cuneo cresce: un modello strategico per il territorio; EVE Online incontra Google DeepMind: nasce un'alleanza tra gaming e ricerca sull'intelligenza artificiale; Nas, sequestrati in un'azienda locale oltre 90 tonnellate di cereali e legumi; FONDAZIONE UMBERTO VERONESI – Il grande sostegno della delegazione di Bari alla ricerca scientifica d’eccellenza: due borse di ricerca a Giulio Verna e Simona Esposito. Azienda maremmana cerca un ingegnere e un peritoGROSSETO L’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego, attraverso il Centro per l’Impiego di Grosseto organizza una giornata di colloqui per un’importante... L’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego, ... lanazione.it Cabras, si cerca un locale per la guardia medicaL'Azienda sanitaria di Oristano sta cercando, a Cabras, un immobile per ospitare il servizio di Guardia medica, attualmente attivo nell'ambulatorio di via Tharros. Le richieste sono diverse e ... unionesarda.it Operazione contro i crimini ambientali nel salernitano. Grazie all'uso di droni e al coordinamento tra Carabinieri Forestali e Guardie Accademia Kronos, è stato smantellato un presunto sistema di scarichi illeciti in una azienda locale. Sequestrati gli impianti e d - facebook.com facebook