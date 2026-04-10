Servizi per anziani e persone con disabilità | la Regione stanzia 35 milioni di euro

La Regione Puglia ha annunciato l’avvio della quarta annualità del programma “Buono Servizio” per il 20262027, destinato a sostenere servizi di assistenza diurni e domiciliari per anziani e persone con disabilità. Per questa iniziativa, sono stati destinati 35 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire l’accesso a servizi di supporto per le fasce più deboli della popolazione. La misura rappresenta un intervento stabile nel bilancio regionale dedicato a tali esigenze.

La Regione Puglia dà il via alla quarta annualità operativa 20262027 della misura “Buono Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, con uno stanziamento complessivo di 35 milioni di euro.La misura garantisce la continuità di servizi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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