Mar Piccolo al via i laboratori partecipativi per la tutela e la valorizzazione dell’area

A Taranto sono iniziati i laboratori partecipativi dedicati alla tutela e alla valorizzazione del Mar Piccolo. L’iniziativa coinvolge cittadini, esperti e rappresentanti delle istituzioni, che si riuniscono per discutere strategie e azioni da intraprendere nell’area. Gli incontri rappresentano una fase del progetto “Nuovi”, finalizzato a promuovere una gestione condivisa del territorio marino.

Tarantini Time Quotidiano Prendono il via a Taranto i laboratori partecipativi del progetto “Nuovi approcci partecipativi per la tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto”, iniziativa sostenuta dalla Regione Puglia nell’ambito del programma #PugliaPartecipa e finanziata attraverso la Legge regionale n. 28 del 2017 dedicata alla promozione della partecipazione civica. Il primo appuntamento è in programma lunedì 16 marzo 2026 alle ore 15.30 presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in via Duomo 259 a Taranto. Il percorso sarà coordinato scientificamente dalla professoressa Maria Casola e si inserisce nelle attività di ricerca e di terza missione del Dipartimento Jonico sui temi della partecipazione pubblica, della governance territoriale e della valorizzazione del Mar Piccolo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Approfondimenti e contenuti su Mar Piccolo

