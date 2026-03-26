L' area adiacente al Ringo il progetto presentato al Quinto Quartiere

È stato presentato al Quinto Quartiere un progetto di riqualificazione dell’area vicino al Lungomare Ringo. L’intervento riguarda l’area adiacente a questa zona del lungomare e coinvolge la V Circoscrizione. La proposta prevede lavori di miglioramento e riqualificazione dello spazio pubblico. La presentazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto.

Area adiacente al Lungomare Ringo, al via la riqualificazione: progetto presentato in V Circoscrizione. Il progetto è stato presentato ieri nel Consiglio della V Circoscrizione dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Rizzo, a seguito dell’incontro svoltosi nella scorsa estate, da cui ha preso avvio un percorso concreto e condiviso.Il Presidente della V Circoscrizione, Raffaele Verso, insieme all’intero Consiglio circoscrizionale, evidenzia come si tratti di un passo significativo per il futuro del territorio, frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni. Verso, anche a nome dell’intero Consiglio, esprime soddisfazione per l’impegno dell’Avvocato Francesco Rizzo, che ha dimostrato attenzione e visione avviando un importante intervento di riqualificazione in un’area attinente al Lungomare Ringo Belfiore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'area adiacente al Ringo, il progetto presentato al Quinto Quartiere Articoli correlati Sky-ability, presentato il progetto europeo: i Piani di Bobbio area pilotaUn tool kit di autovalutazione che permette ai gestori degli impianti sciistici di verificare il livello di accessibilità del proprio comprensorio... Presentato a Salerno il progetto “Un Goal al Bullismo”L’iniziativa promossa da ANP e Antica Scuola Medica Salernitana coinvolgerà gli studenti tra gli 11 e i 17 anni con una mappatura del fenomeno nelle... Aggiornamenti e notizie su Quinto Quartiere Discussioni sull' argomento Dallo street basket al calcio a 5: nuova area sportiva a San Lazzaro, ora si entra nel vivo. Ecco come sarà; Stazione ricarica bus in via Mitolo, respinto il ricorso al Tar: il cantiere non si ferma; Faenza, Polizia Locale in via Scalo Merci per un confronto con i residenti; Lingotto, intervento sulla promenade: ripristinata la recinzione. Local Team. . Un furgone delle onoranze funebri lascia la proprietà in cui abitava Gino Paoli nel pomeriggio di martedì 24 marzo. Il noto cantautore è morto nella notte tra lunedì e martedì nella casa del Quartiere Azzurro, alle spalle di Quinto, a Genova. - facebook.com facebook