Praga chiama le nuove leve azzurre | l’Aero Italy riparte dal Czech Aerobic Open

Praga accoglie le giovani atlete italiane di ginnastica aerobica per il Czech Aerobic Open, una competizione che segna il ritorno delle squadre nazionali dopo il recente evento di Tokyo. La partecipazione si concentra sulle nuove leve della ginnastica, pronte a confrontarsi in una sfida internazionale. La manifestazione rappresenta un momento di ripartenza e crescita per il settore, che si prepara a affrontare nuove sfide e a consolidare la propria presenza sulla scena europea.

Non si è ancora spenta l’onda lunga del brillante weekend di Tokyo, ma la ginnastica aerobica azzurra è già pronta a rimettersi in modo. Dal 23 al 26 aprile, infatti, l’Italia sarà impegnata al Czech Aerobic Open di Praga con una delegazione giovane e interessante, chiamata a dare continuità al momento positivo del movimento. A guidare il gruppo sarà Emanuele Caponera, responsabile delegato facente funzione, con Curzio Valerio Bufacchi nel ruolo di ufficiale di gara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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