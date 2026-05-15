Avvelenate dalla ricina Antonella si confidò col parroco prima di morire | don Stefano sentito in Questura

In un caso legato all'uso di ricina a Pietracatella, Antonella Di Ielsi aveva parlato con il parroco poco prima di morire. La donna si era recata in chiesa e aveva condiviso alcuni pensieri con il sacerdote, che successivamente è stato chiamato in Questura per essere ascoltato. La vicenda ha portato gli inquirenti a indagare sui dettagli della sua ultima giornata e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

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