Olly | Ho sognato la Nazionale di rugby oggi nei miei concerti do tutto come facevo in campo

Il vincitore dello scorso Sanremo ha raccontato di aver sognato la Nazionale di rugby e di sentirsi ancora legato a quel mondo, dichiarando che durante i concerti di oggi dà il massimo come faceva in campo. Ha aggiunto di aver avuto l’opportunità di incontrare gli Azzurri, sottolineando il piacere di questa esperienza. La sua passione per la palla ovale emerge chiaramente dalle sue parole.

La musica e il rugby rappresentano le due anime di Olly, 24 anni, fino ai 16 terza linea (e capitano) del Cus Genova e oggi artista con un Sanremo in bacheca e tutti sold out per i suoi concerti nei palazzetti e nelle arene all'aperto. E allora diventa naturale chiedergli se in lui questi due mondi riescano, a incontrarsi, sommarsi, amalgamarsi. "Basta vedere il mio modo di fare concerti", racconta il genovese Federico Olly Olivieri. Poi entra nel dettaglio: "In quel momento, quando cioè sono sul palco, esce tantissimo la mia grinta, a volte anche la poca eleganza. Che ha però un fine nobile, cioè arrivare alla fine del concerto dopo aver dato tutto, come facevo in partita".