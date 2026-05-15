Ad Aversa si è svolto un incontro dedicato a temi come inclusione, genere e pari opportunità nel mondo del lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure del settore, che hanno discusso di come promuovere un ambiente professionale basato su merito e rispetto reciproco. Durante il confronto sono stati analizzati aspetti legati alla parità di genere e alle opportunità di crescita per tutti, senza riferimenti a specifici enti o persone. L’obiettivo era condividere idee e pratiche per migliorare le condizioni lavorative.

Ad Aversa confronto su inclusione e genere nel mondo delle professioni. AVERSA – “ Continuiamo a costruire insieme una cultura del lavoro fondata su merito, rispetto e opportunità, perché la parità non è soltanto un diritto: è una scelta che conviene a tutte e a tutti. L’iniziativa ‘Parità che conviene’, promossa dall’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle possibilità, gli incentivi e gli strumenti a sostegno delle professioniste del nostro territorio. Parlare di pari opportunità significa parlare di crescita, innovazione e sviluppo sociale ed economico. La valorizzazione dei talenti femminili rappresenta una leva fondamentale per costruire una Campania più competitiva, inclusiva e capace di generare futuro”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aversa, “Parità che conviene”: confronto su lavoro, inclusione e pari opportunità

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