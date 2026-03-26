La Regione Lazio ha approvato il percorso per ottenere la Certificazione della Parità di Genere secondo lo standard UNIPdR 125:2022, segnando un passo avanti nella promozione delle pari opportunità all’interno dell’amministrazione regionale. La decisione riguarda l’attivazione delle procedure necessarie per raggiungere questa certificazione, che riguarda le politiche di genere e le pratiche interne dell’ente.

La Regione Lazio compie un passo concreto e in avanti verso la promozione delle pari opportunità, avviando il percorso per l’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere (UNIPdR 125:2022) all’interno dell’Amministrazione regionale. La decisione, approvata con deliberazione di Giunta, si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro e a promuovere una cultura organizzativa inclusiva, equa e sostenibile. La certificazione rappresenta uno strumento innovativo che attesta l’adozione di misure concrete in materia di parità salariale, opportunità di crescita professionale, tutela della maternità e gestione delle differenze di genere, attraverso specifici indicatori di performance (KPI). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Regione Lazio avanti su pari opportunità e parità di genere: approvata la certificazione

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