Avellino Pizza | Ticket mensa e scuolabus calcoliamoli con il Fattore famiglia comunale
Il Forum delle Famiglie della provincia di Avellino ha discusso delle difficoltà affrontate dalle famiglie, in particolare quelle meno abbienti, riguardo ai servizi disponibili in città. Tra le questioni sollevate ci sono il costo dei ticket mensa e dello scuolabus, che potrebbero essere calcolati considerando il Fattore famiglia comunale. Il candidato del campo largo ha promesso di adottare misure concrete per affrontare queste problematiche e migliorare la situazione dei servizi sociali per le famiglie locali.
Le problematiche delle famiglie, a partire da quelle meno abbienti, e la carenza di servizi dedicati in città sono tra gli argomenti sviscerati dal Forum delle Famiglie della provincia di Avellino e per risolvere i quali il candidato del campo largo, Nello Pizza, ha preso impegni concreti. «Ho. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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