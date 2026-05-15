Avellino Pizza | Ticket mensa e scuolabus calcoliamoli con il Fattore famiglia comunale

Il Forum delle Famiglie della provincia di Avellino ha discusso delle difficoltà affrontate dalle famiglie, in particolare quelle meno abbienti, riguardo ai servizi disponibili in città. Tra le questioni sollevate ci sono il costo dei ticket mensa e dello scuolabus, che potrebbero essere calcolati considerando il Fattore famiglia comunale. Il candidato del campo largo ha promesso di adottare misure concrete per affrontare queste problematiche e migliorare la situazione dei servizi sociali per le famiglie locali.

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