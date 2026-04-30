Scuolabus comunale di Avellino Legambiente attiva lo sportello per la raccolta delle iscrizioni

Legambiente Avellino - Alveare ha annunciato l’apertura di uno sportello dedicato alla raccolta delle iscrizioni al servizio scuolabus. Il servizio è rivolto agli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e medie di competenza comunale. Lo sportello sarà disponibile per i genitori e tutori che intendono iscrivere i propri figli al trasporto scolastico, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.