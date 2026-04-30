Scuolabus comunale di Avellino Legambiente attiva lo sportello per la raccolta delle iscrizioni
Legambiente Avellino - Alveare ha annunciato l’apertura di uno sportello dedicato alla raccolta delle iscrizioni al servizio scuolabus. Il servizio è rivolto agli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e medie di competenza comunale. Lo sportello sarà disponibile per i genitori e tutori che intendono iscrivere i propri figli al trasporto scolastico, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.
Legambiente Avellino - Alveare comunica alla cittadinanza l’apertura dello sportello dedicato alla raccolta delle iscrizioni per il servizio scuolabus rivolto agli alunni e alle alunne iscritti presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Aggiornamento delle Gps: Usb Scuola attiva sportello a Reggio Calabria e nella LocrideL’obiettivo è offrire un supporto serio e trasparente a migliaia di insegnanti precari che ogni anno affrontano procedure complesse e spesso...
L'Adoc Abruzzo attiva lo sportello "Salva debiti" per aiutare non sa come uscire dai problemi finanziariLa sezione locale dell'associazione dei consumatori ha aderito all'iniziativa nazionale.