Beko | 4.400 euro extra e ticket mensa per i dipendenti

Lo stabilimento Beko di Monticelli d’Ongina, ex sede Whirlpool, ha raggiunto un accordo che prevede un pagamento extra di 4.400 euro complessivi per ciascuno dei cento dipendenti assunti da Amex SpA. Inoltre, i lavoratori riceveranno un ticket mensa. La decisione riguarda tutti i dipendenti dell’impianto e si inserisce in un’intesa collettiva firmata di recente.

Lo stabilimento Beko di Monticelli d’Ongina, ex sede Whirlpool, ha appena siglato un accordo che porta nelle tasche dei cento dipendenti assunti da Amex SpA una somma aggiuntiva complessiva pari a 4.400 euro annui. L'intesa raggiunta tra il sindacato Si Cobas e la direzione prevede il rinnovo del premio di risultato annuale da 2.200 euro e l'introduzione di un ticket mensa giornaliero del valore di dieci euro. Questo pacchetto economico, confermato per l'anno 2026, si aggiunge alle quattordici mensilità già previste dal contratto collettivo nazionale, garantendo ai lavoratori piacentini un avanzamento contrattuale significativo rispetto al premio natalizio di 500 euro percepito a dicembre scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

