L'Avellino si trova ancora in attesa di una decisione sulla permanenza di Ballardini come allenatore. La questione è al centro di un incontro che si terrà entro il fine settimana, con l'obiettivo di definire il futuro tecnico della squadra. Nei giorni scorsi, si sono susseguite diverse voci e colloqui, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alle intenzioni della società. La situazione rimane in sospeso, con il club che si prepara a prendere una decisione definitiva nelle prossime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro dell’Avellino è appeso alle prossime ore, con la questione legata alla permanenza di Davide Ballardini destinata a trovare una risposta definitiva entro il fine settimana. La società biancoverde vuole programmare subito la nuova stagione e considera il tecnico romagnolo la figura ideale per proseguire il percorso di crescita avviato negli ultimi mesi. Dopo i primi contatti avvenuti nei giorni scorsi tra la proprietà, il direttore sportivo Mario Aiello e l’allenatore, il confronto decisivo è atteso a breve. La volontà del club è chiara: confermare Ballardini alla guida dei lupi. Angelo Antonio D’Agostino continua a nutrire grande stima nei confronti dell’ex allenatore del Ravenna, ritenuto perfettamente in linea con la filosofia della società sia dal punto di vista umano che professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, il futuro passa da Ballardini: summit entro il weekend

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