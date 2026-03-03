Venezia–Avellino Ballardini | Dignità e impegno nonostante il 4-0 al Penzo

Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Venezia al Penzo, l’allenatore dell’Avellino ha parlato ai giornalisti sottolineando come la squadra abbia mostrato dignità e impegno nonostante il risultato. Ha commentato la prestazione e analizzato la partita, senza fare riferimenti a cause o motivazioni esterne. L’allenatore ha concluso evidenziando l’atteggiamento dei suoi giocatori durante l’incontro.

L'allenatore dell'Avellia la sconfitta contro il Venezia: espulsione di Tutino e doppio giallo a Le Borgne hanno inciso sul risultato Venezia, 3 marzo 2026 – Dopo la sconfitta per 4-0 al Penzo contro il Venezia, Davide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha incontrato la stampa per fare il punto sulla partita. Il tecnico ha analizzato la gara nei suoi momenti chiave, soffermandosi sull'espulsione di Tutino al 34', sui gol subiti subito dopo e sul comportamento della squadra nel secondo tempo. «La squadra ha cercato di chiudere le trame di gioco del Venezia», ha spiegato Ballardini, «ci sono state alcune potenziali occasioni, ma il Venezia faticava a trovare spazi.