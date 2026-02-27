Avellino-Juve Stabia i convocati di Ballardini | il report per Pandolfi

Dopo le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza, sono stati resi noti i risultati degli esami strumentali effettuati su Luca Pandolfi. Per l'incontro tra Avellino e Juve Stabia, sono stati convocati alcuni giocatori, tra cui Pandolfi, che ha svolto gli esami dopo un problema fisico. La lista completa dei convocati è stata comunicata in vista della partita.

Prima al Partenio-Lombardi per Ballardini, che dovrà fare i conti con tre indisponibili. Aggiornamenti sulla punta partenopea dopo il problema annunciato in conferenza stampa Dopo le dichiarazioni dell’allenatore Davide Ballardini in conferenza stampa, arrivano anche gli esiti degli esami strumentali per Luca Pandolfi. L’attaccante aveva accusato un fastidio nel corso dell’allenamento e si è quindi sottoposto agli accertamenti medici del caso. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Il tecnico dovrà rinunciare anche ad Andrea Favilli che sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro e Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Juve Stabia, i convocati di Ballardini: il report per Pandolfi Reggiana-Avellino, i convocati di Ballardini: c’è un rientroIn vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato... Reggiana-Avellino, i convocati di Ballardini per la 26ª giornata di Serie BKTIn vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Avellino - Juve Stabia in Diretta Streaming; Avellino-Juve Stabia, via alla prevendita dei biglietti; Avellino-Juve Stabia un derby mai banale tra episodi e doppi ex; Modena, che colpo: primo ko in casa della Juve Stabia. Reggiana-Avellino finisce 1-1. Avellino, Ballardini avverte: «Contro la Juve Stabia servono semplicità e cattiveria»Vigilia delicata per l’Avellino, atteso dalla sfida contro una Juve Stabia in piena zona playoff. In conferenza stampa Davide Ballardini ha tracciato la linea, analizzando condizione, aspetti tattici ... ilovepalermocalcio.com Pronostico Avellino-Juve Stabia: una sola volta nella storia (non si ripeterà)Avellino-Juve Stabia è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Ignazio Abate presenta U.S. Avellino 1912 - Juve Stabia Il tecnico caudino fa il punto sugli infortunati - facebook.com facebook Sabato 28 Febbraio Avellino (AV) Partenio - Lombardi 19:30 Avellino Juve Stabia usavellino1912.com/avellino-juve-… #usavellino1912 #Branco x.com