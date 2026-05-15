Avellino il futuro di Ballardini è lontano dall’Irpinia

Da anteprima24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Davide Ballardini sulla panchina dell’Avellino sembra sempre più incerto. La decisione di interrompere il rapporto tra l’allenatore e la società si fa sempre più probabile, mentre non ci sono ancora indicazioni ufficiali su eventuali sviluppi. La squadra sta affrontando un momento di transizione, con possibili cambiamenti in vista che potrebbero coinvolgere anche il tecnico. La situazione rimane in stand-by, senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro di Davide Ballardini sulla panchina dell’ Avellino appare sempre più lontano dall’Irpinia. Nonostante il buon lavoro svolto negli ultimi mesi e il rapporto positivo costruito con la proprietà, il tecnico ravennate sarebbe ormai vicino alla separazione dal club biancoverde. Le prossime ore potrebbero risultare decisive anche dal punto di vista ufficiale. Ballardini era arrivato ad Avellino in una fase particolarmente complicata della stagione, con la squadra alle prese con una classifica preoccupante e un ambiente scosso dai risultati negativi. In poco tempo, però, l’allenatore è riuscito a dare equilibrio e organizzazione al gruppo, rilanciando le ambizioni della formazione irpina fino alla conquista dei playoff. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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