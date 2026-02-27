L' Alta Irpinia si interroga sul futuro ARCI Avellino presenta Abitareplurale
Questa mattina ad Avellino si è svolta una conferenza stampa presso la sede di Arci per presentare
Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Arci Avellino, la conferenza stampa di presentazione di "ABITAREPLURALE – Percezioni e possibilità di vita in un’area interna".L’iniziativa, promossa dal comitato provinciale Arci, segna l’inizio di un percorso di analisi profonda che attraverserà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ad Avellino la conferenza stampa di presentazione di "Abitareplurale", l'iniziativa promossa dall'ARCISi terrà venerdì 27 febbraio, alle ore 10:00, presso la sede di Arci Avellino (Via G.
