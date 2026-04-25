Siamo Avellino ecco la squadra a sostegno di Laura Nargi | tutti i nomi in lista

A Avellino si sono riuniti diversi sostenitori a supporto di Laura Nargi, tra cui figure note nel territorio. La lista comprende individui provenienti da vari settori, tra cui professionisti, imprenditori e cittadini comuni. Presenza di nomi riconoscibili nel panorama locale che hanno deciso di unirsi in questa iniziativa, condividendo l’obiettivo di sostenere la candidata. La raccolta dei nomi evidenzia un'adesione diversificata e numerosa.

Siamo Avellino: Luigi Mattiello, Alberto Bilotta, Luca Caliendo, Domenico Candela, Francesco Corbo, Luigi Cucciniello, Carmine D’Alelio, Salvatore D’Alessandro, Guido D’Avanzo, Raffaella Del Giudice, Alessandra De Rogatis, Emilio De Vito, Valentina De Vito, Vincenzo Di Blasi, Asia Esposito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ecco la lista "Ora Avellino" a sostegno di Laura NargiComponenti della lista Ora Avellino Rauzzino Antonio Gerardo (Detto Rau)Barbato PaolaBelfiore AmeliaBrogna CarmineCapobianco Francesca PiaCotilici... “Siamo Avellino”, riparte la squadra dell’ex sindaco NargiTempo di lettura: < 1 minutoSarà presentata ufficialmente sabato 28 febbraio alle ore 11, nella Sala Blu del Carcere Borbonico, l’associazione “Siamo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunali Avellino 2026, tutte le liste e i nomi dei candidati; Elezioni Avellino, Fdi ha scelto il simbolo: ecco Fratelli di Avellino; Sceglie Avellino, Nargi no. Non parlo di schieramenti, il mio progetto per la città; Avellino-Bari, Palumbo: Siamo contenti, salvezza raggiunta, ora non dobbiamo mollare per i play-off. Elezioni Avellino, Fdi ha scelto il simbolo: ecco Fratelli di AvellinoCon un chiaro riferimento al partito, Fratelli D'Italia presenta il simbolo con il quale sosterrà la coalizione civica di Laura Nargi alle amministrative di maggio. La lista ... ilmattino.it Bari-Avellino, ecco le ultime sul settore ospitiInformazioni in merito alle modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti saranno disponibili dopo la riunione del GOS - è quanto si legge sul sito ufficiale del Bari in merito alla vendit ... msn.com BIANCOVERDI SIAMO NOI #CurvaSudAvellino - facebook.com facebook