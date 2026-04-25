Ecco la lista Ora Avellino a sostegno di Laura Nargi

Componenti della lista Ora Avellino Rauzzino Antonio Gerardo (Detto Rau)Barbato PaolaBelfiore AmeliaBrogna CarmineCapobianco Francesca PiaCotilici Mihaela Maria (Detta Michela)De Vito FrancescaDel Gaudio MicheleDella Sala AntonioDella Sala MarioFiore StefaniaIandolo OrnellaIannuzzo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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