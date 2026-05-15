Il regista e creatore del franchise Avatar ha annunciato l’intenzione di realizzare i prossimi due film in metà tempo rispetto ai precedenti, con un investimento che si riduce a un terzo del costo originale. Ha dichiarato di aver bisogno di capire come raggiungere questo obiettivo, senza fornire dettagli specifici sui metodi o le strategie che intende adottare. La realizzazione dei capitoli successivi rimane in fase di pianificazione, mentre si cerca di ottimizzare tempi e risorse.

Il futuro del franchise Avatar è ancora incerto, ma il suo creatore punta a velocizzare e ridurre i costi stratosferici in vista dei prossimi capitoli. James Cameron non sa ancora se e come proseguirà la saga di Avatar. Il successo di Avatar: Fuoco e Cenere ha confermato l'entusiasmo del pubblico nei confronti del franchise anche se il film non ha infranto i record d'incassi sperati. Il che rende più incerto lo sviluppo di Avatar 4 e 5. Quel che è certo, però, è che Cameron punta a snellire la produzione velocizzando la realizzazione dei film e rendendoli, al tempo stesso, meno cari rispetto ai tre precedenti capitoli. Come rendere il franchise di Avatar meno costoso In una recente intervista al podcast Empire, James Cameron ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar 4 e 5, James Cameron li farà in metà tempo e a un terzo del costo: "Ma devo capire come"

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