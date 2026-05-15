Autostrade l’allarme di Anac | Dai concessionari violazioni e ritardi E Busìa avverte il governo | Interverremo con sanzioni e impugnazioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato problemi nei rapporti tra concessionari e gestione delle autostrade italiane, evidenziando violazioni e ritardi. Nel frattempo, un rappresentante del governo ha annunciato che verranno adottate sanzioni e impugnazioni contro le violazioni riscontrate. La situazione mette in discussione l’efficacia delle liberalizzazioni nel settore autostradale, evidenziando come la concorrenza e il libero mercato non siano ancora realtà pratiche in questo comparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui