Autostrade l’allarme di Anac | Dai concessionari violazioni e ritardi E Busìa avverte il governo | Interverremo con sanzioni e impugnazioni
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha segnalato problemi nei rapporti tra concessionari e gestione delle autostrade italiane, evidenziando violazioni e ritardi. Nel frattempo, un rappresentante del governo ha annunciato che verranno adottate sanzioni e impugnazioni contro le violazioni riscontrate. La situazione mette in discussione l’efficacia delle liberalizzazioni nel settore autostradale, evidenziando come la concorrenza e il libero mercato non siano ancora realtà pratiche in questo comparto.
Altro che liberalizzazioni. Sulle autostrade italiane il libero mercato resta un miraggio e la concorrenza una chimera. A certificarlo, nero su bianco, è l’Anac di Giuseppe Busia, che con la segnalazione N.1 del 2026, approvata il 1° aprile scorso, ha denunciato una lunga serie di violazioni e ritardi in tema di concessioni autostradali. Si tratta di un “Atto di Segnalazione” pesantissimo, indirizzato a Governo e Parlamento, nel quale Anac fotografa un sistema fermo da anni, dove i concessionari continuano a gestire tratte miliardarie senza rispettare gli obblighi di gara previsti dalla legge e dove il rischio di proroghe “illegittime” torna a incombere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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