Autostrada tratto riaperto | ancora lunghe code dopo l' incendio del camion in galleria

La mattinata di venerdì 15 maggio si è aperta con lunghe code sull'autostrada A26, dove il traffico è stato rallentato a causa della chiusura di un tratto. La chiusura si è resa necessaria dopo un incendio di un camion in una galleria, che ha provocato disagi e ritardi agli automobilisti. La strada è stata successivamente riaperta, ma il traffico ha continuato a essere congestionato nelle ore successive. La situazione ha coinvolto molte vetture in transito lungo la direttrice principale.

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