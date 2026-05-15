Autostrada tratto riaperto | ancora lunghe code dopo l' incendio del camion in galleria
La mattinata di venerdì 15 maggio si è aperta con lunghe code sull'autostrada A26, dove il traffico è stato rallentato a causa della chiusura di un tratto. La chiusura si è resa necessaria dopo un incendio di un camion in una galleria, che ha provocato disagi e ritardi agli automobilisti. La strada è stata successivamente riaperta, ma il traffico ha continuato a essere congestionato nelle ore successive. La situazione ha coinvolto molte vetture in transito lungo la direttrice principale.
La mattinata di venerdì 15 maggio si è aperta con una lunga coda in autostrada a causa del tratto rimasto chiuso a lungo sulla A26. Nel tardo pomeriggio di giovedì aveva preso fuoco un camion nella galleria Roccadarme sud. Camion a fuoco in autostrada: traffico bloccato e tratto chiuso per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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