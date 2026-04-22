Traffico Bologna oggi camion in avaria | lunghe code tra tangenziale e autostrada A14

Oggi a Bologna si sono registrati forti rallentamenti nel traffico, con code che si sono formate tra la tangenziale e l’autostrada A14 durante le ore di punta. La causa principale è un camion in avaria che ha provocato ingorghi e rallentamenti su più tratte della rete stradale cittadina e autostradale. La situazione ha creato disagi ai pendolari che si sono trovati bloccati nelle zone interessate.

Bologna, 22 aprile 2026 – Un’altra mattinata di disagi a Bologna, col traffico paralizzato in vari punti tra tangenziale cittadina e autostrada A14 nelle ore di punta. Dalle 8 di questa mattina un camion in avaria tra il bivio A14A1 Milano-Napoli e Bologna Fiera (all'altezza del km 14 e 600 dell’A14), poi rimosso, ha creato molti disagi alla percorribilità per diverse ore non solo sull’A14, ma di riflesso anche sulla tangenziale. Lunghe code a Borgo Panigale. Le code hanno raggiunto anche i 910 chilometri e il blocco ha causato disagi in diversi altri svincoli. Come, per esempio, quello di Borgo Panigale, dove ancora attorno alle ore 1010.30 si sono registrati numerosi disagi all’uscita della tangenziale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico Bologna oggi, camion in avaria: lunghe code tra tangenziale e autostrada A14 Notizie correlate Bologna, maxi incidente in A14 tra quattro camion: autostrada chiusa e traffico in tiltBologna, 20 aprile 2026 – Sulla A14, è stato chiuso il tratto Bologna San Lazzaro – Bologna Fiera in direzione della A1 Milano-Napoli, a causa di un... Leggi anche: Incidente in autostrada, camion invade la carreggiata opposta. Traffico bloccato, lunghe code Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Autostrada paralizzata, sei chilometri di coda; Autostrazio a Bologna, maxi incidente in A14 tra camion in mattinata e tir a fuoco sull’A1 in serata: traffico in tilt; Autocisterna si ribalta sull'A14 Bologna-Taranto a San Lazzaro di Savena, conducente morto: autostrada chiusa; Incidente A14 oggi: autostrada riaperta ma 8 km di coda presso Bologna. Incidente A14 oggi: coda di 9 km verso Ancona, situazione sbloccataUn camion in avaria manda in tilt la A14 tra il bivio con la A1 e Bologna Fiera: traffico su una corsia, pesanti disagi verso Ancona. sicurauto.it Incidente A14 oggi: autostrada riaperta ma 8 km di coda presso BolognaIncidente A14, tra San Lazzaro e Fiera verso A1: tratto riaperto ma 8 km di coda per tamponamento tra 4 camion. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it Lunghe code a Bologna per un incidente in A14. La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, mercoledì 22 aprile, nel collegamento in diretta di Irene Mandolesi di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio A1-Var Baccheraia #viabiliTOS #viabiliFI x.com