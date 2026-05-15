Autobotti la soluzione è ancora lontana | tra cauto ottimismo e dubbi rimane un clima d' incertezza

La trattativa tra i trasportatori e le aziende coinvolte nel servizio sostitutivo con autobotti nell’Agrigentino è appena iniziata e non si intravedono ancora soluzioni concrete. Mentre alcune parti manifestano un cauto ottimismo, altri esprimono dubbi sulla possibilità di trovare un accordo a breve termine. La crisi relativa all’erogazione del servizio prosegue senza segnali di una rapida risoluzione, alimentando un clima di incertezza tra i soggetti coinvolti.

La trattativa è all'inizio e la soluzione appare ancora distante. Nel pieno della crisi che sta coinvolgendo il servizio sostitutivo tramite autobotti nell’Agrigentino, tra i trasportatori iniziano infatti a emergere valutazioni differenti sul possibile esito del confronto con Aica e Ati. Alcuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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