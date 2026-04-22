Le borse europee hanno aperto la giornata in rialzo, con i principali indici che mostrano segnali di fiducia fin dalle prime contrattazioni. Gli investitori sembrano aver accolto con cautela positiva le prime indicazioni di mercato, portando i listini a muoversi in territorio favorevole. Questa apertura rappresenta un inizio di seduta caratterizzato da un clima di ottimismo moderato, che ha coinvolto gli operatori fin dai primi scambi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura positiva per i principali listini. Le principali Borse europee hanno avviato la seduta in territorio positivo, mostrando segnali di fiducia da parte degli investitori sin dalle prime contrattazioni. Influenza della politica internazionale. A sostenere i mercati è un rinnovato cauto ottimismo, alimentato dall’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, relativo al prolungamento della tregua con l’Iran. La notizia ha contribuito a rasserenare il clima sui mercati finanziari internazionali. Attenzione allo scenario geopolitico. Gli operatori restano comunque vigili sugli sviluppi legati allo stretto di Hormuz, area strategica per gli equilibri energetici globali e spesso al centro di tensioni geopolitiche.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Borse europee in rialzo: mercati spinti da un clima di cauto ottimismo

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