I moscioli, molluschi molto apprezzati, sono in buona salute e numerosi, anche se ancora troppo piccoli. Gli allevatori mostrano un certo ottimismo, evidenziando che le popolazioni sono in crescita e che le condizioni climatiche favoriscono l’attività. Il sole di questi giorni anticipa l’arrivo della primavera, stagione ideale per la raccolta e il consumo di questi prodotti.

L’inverno sembra già essere alle nostre spalle e il sole di questi giorni fa da preludio alla buona stagione che sta arrivando e con essa la voglia di assaporare i suoi frutti. Tra questi uno dei più desiderati dagli anconetani e non solo è senza dubbio il mosciolo selvatico che da qualche anno sta soffrendo a causa dei cambiamenti climatici. La data di apertura della pesca è per legge fissata al 15 maggio e sono molti a chiedersi come sarà la stagione 2026 per il mitilo nostrano. Il Carlino ne ha parlato con il prof Carlo Cerrano, docente di Zoologia alla Politecnica delle Marche che fa parte della troupe scientifica incaricata di studiare la situazione legata al nostro mare e in particolare al mosciolo selvatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moscioli, cauto ottimismo: "Tanti e in buona salute. Ma ancora troppo piccoli"

Articoli correlati

Genova: +1,6% di occupazione, manifatturiero vola. Cauto ottimismoGenova Rilancia l'Economia: Occupazione in Aumento e Sguardo Cauto al 2026 L'economia del territorio genovese ha mostrato una resilienza inattesa nel...

Neres, caviglia sinistra: cauto ottimismo dopo gli esamiGli esami hanno sciolto i primi dubbi sulle condizioni di David Neres, uscito anzitempo dall’Olimpico nella sfida contro la Lazio.