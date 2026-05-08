Auto si ribalta dopo lo scontro all' incrocio | a bordo due 80enni

Nel pomeriggio dell’8 maggio, a Fiorenzuola, due automobili si sono scontrate in via Azzolini. L’impatto ha causato il ribaltamento di una delle vetture, con a bordo due persone di circa 80 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e i dettagli sulle condizioni dei conducenti non sono stati comunicati.

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Intervento dei soccorsi a Fiorenzuola nel pomeriggio dell'8 maggio a causa di un violento scontro tra due auto avvenuto in via Azzolini. Una delle due vetture coinvolte, una Fiat Panda, si è ribaltata su un fianco in seguito all'impatto.Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola, anche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Incidente a Torino Centro: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. Auto si ribalta dopo lo schianto all'incrocio, ferito imprenditore 20enneSchianto tra due vetture in via Roma, all'angolo con via Ciampi, a Cancello ed Arnone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto e si ribalta: dopo l'impatto il veicolo ha preso fuoco; Nichelino, perde il controllo dell’auto e si ribalta dopo l’urto contro un veicolo in sosta; Auto si ribalta dopo lo schianto tra Vion e Tres: due ferite e strada chiusa - Non - Sole; Auto si ribalta dopo lo scontro con un camion sulla Valsugana: traffico in tilt. Auto si ribalta sulla A25 all’altezza di Aielli: 58enne trasportata in ospedaleAIELLI – Incidente stradale sulla A25, all’altezza di Aielli, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida del veicolo c’era una donna di 58 anni, soccorsa ... terremarsicane.it Ponte Nossa, auto si ribalta dopo lo scontro con un altro veicolo: tre feritiTre le persone coinvolte: un uomo e una donna, residenti nel Cremonese, che viaggiavano a bordo di una Panda, e una donna di 67 anni residente ad Ardesio, alla guida di una Yaris ... bergamonews.it Un utente ha ricevuto una fattura record di oltre 4 euro/kWh per la ricarica elettrica a causa di un errore del sistema di fatturazione. https://auto.everyeye.it/notizie/paga-4-euro-kwh-colonnina-ac-utente-elettrico-denuncia-fattura-assurda-876783.htmlutm_me - facebook.com facebook Torre Maura, blitz nel "cimitero" di auto abbandonate: sequestri e bonifica in via delle Canapiglie ift.tt/hEkC7AM x.com