Auto pressing di Orsini | il Mef faccia in fretta
A San Patrignano, durante il Sustainable Economy Forum, il ministro dell’Economia ha sottolineato che senza il ricorso al nucleare si commetterebbe un errore irreparabile nei confronti delle future generazioni. Nel suo intervento, ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di agire rapidamente per affrontare questa questione. Il dibattito si concentra sulla necessità di trovare alternative energetiche e di accelerare le decisioni sul nucleare nel quadro della transizione italiana.
"Senza nucleare rischieremmo un delitto nei confronti delle prossime generazioni". Dal palco del Sustainable Economy Forum, nella comunità di San Patrignano, Gilberto Pichetto Fratin apre il dossier più sensibile della transizione italiana. Il ministro chiede che "si discuta nel merito e non si ideologizzi", mentre il governo punta a costruire "un quadro giuridico" per valutare il nucleare di nuova generazione. I tempi non sono immediati: "2033-2034, a essere ottimisti". Il nodo, però, è già qui. Dopo il gas russo, con le tensioni nel Golfo e i prezzi instabili, l’Italia deve decidere se governare la transizione o subirne i costi. "Dobbiamo differenziare, diversificare le nostre fonti energetiche, rendendoci il più possibile indipendenti", dice il ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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