Auto pressing di Orsini | il Mef faccia in fretta

A San Patrignano, durante il Sustainable Economy Forum, il ministro dell’Economia ha sottolineato che senza il ricorso al nucleare si commetterebbe un errore irreparabile nei confronti delle future generazioni. Nel suo intervento, ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di agire rapidamente per affrontare questa questione. Il dibattito si concentra sulla necessità di trovare alternative energetiche e di accelerare le decisioni sul nucleare nel quadro della transizione italiana.

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