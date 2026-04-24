Durante una trasmissione televisiva, il presidente di Confindustria ha affermato che l’Europa deve assumersi le proprie responsabilità e superare le restrizioni imposte dal Patto di stabilità. Ha sottolineato che, in questo momento, è necessario che l’Europa faccia l’Europa, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o delle conseguenze di questa posizione. La sua dichiarazione è stata fatta nel contesto di un dibattito pubblico sulla situazione economica europea.

«In questo momento storico abbiamo bisogno che l’Europa faccia l’Europa». A dirlo è il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenuto durante la trasmissione ’Cinque minuti’ su Rai Uno. Orsini è più diretto: «Serve sforare il Patto di stabilità, non possiamo pensare che si continui con gli aiuti di Stato come sta pensando l’Europa. Serve fare debito nuovo, debito pubblico per far sì che vengano aiutate le imprese e le famiglie in un momento così difficile con il caro energia e il conflitto del Golfo». «La Germania - ha continuato Orsini - due settimane fa ha varato una misura di 26 miliardi per l’energia, noi non ce lo possiamo permettere, non ci possono essere Stati di categoria A e categoria B.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Orsini: «L’Europa faccia l’Europa, serve sforare il Patto di stabilità»

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