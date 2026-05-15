Auto in fiamme a corso Francia | alta colonna di fumo nero a Roma nord
Stamattina a Roma nord si è sollevata una grande colonna di fumo nero, visibile a distanza. L’incendio ha coinvolto un’auto in corso Francia, creando apprensione tra i residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio né eventuali feriti o danni a strutture vicine. La situazione ha provocato disagi alla circolazione nella zona.
Una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Paura stamattina a Roma nord in conseguenza di un incendio che ha interessato un'auto. Le fiamme sono divampate a bordo di una vettura in transito a corso Francia, all'altezza del McDonald's. Sceso dalla macchina il conducente è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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