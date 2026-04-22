Auto esplode in via Nicola Coviello alta colonna di fumo nero | vigili del fuoco sul posto

Oggi a Catania, intorno alle 13.15, si è verificata un’esplosione di un’auto in via Nicola Coviello, una traversa di via Vincenzo Giuffrida molto frequentata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’esplosione ha prodotto una colonna di fumo nero visibile nella zona. Non ci sono al momento notizie su eventuali feriti.

Forte esplosione oggi a Catania, intorno alle ore 13.15, in via Nicola Coviello, traversa della trafficata via Vincenzo Giuffrida. Un’auto parcheggiata lungo la strada è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Ne è scaturita una violenta esplosione che ha generato immediatamente una fitta e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate L’auto avvolta dalle fiamme, la colonna di fumo che sale: vigili del fuoco in azioneA dare l’allarme la proprietaria del veicolo che, poco dopo averlo parcheggiato nel cortile di casa, si è accorta dell’incendio Un’automobile... Camaiore, grosso incendio sul monte Moneta: densa colonna di fumo, vigili del fuoco in azioneCamaiore (Lucca), 24 marzo 2026 – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, sul monte Moneta, nel territorio comunale di...